«Националисты» не дали покинуть Мариуполь и Волноваху ни одному мирному жителю во время режима тишины, Вооруженные силы РФ возобновили наступательные действия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в субботу.

«По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве живого щита. Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18:00 мск часов возобновлены», - сказал Конашенков.