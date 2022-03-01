Российские войска покинули город Энергодар в Запорожской области, власть там вернулась под контроль украинцев. Как передает «Украинская правда», об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух.

«Российские войска из города вышли, снова восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.

Правда, ночь провели страшную, там разграбили все, просто армия гопников», - отметил глава ОГА.