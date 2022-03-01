Состоялось заседание коллегии МЧС Азербайджана фото
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана под председательством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось расширенное заседание коллегии, в котором приняли участие заместители министров, руководители структурных подразделений и структур аппарата МЧС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Выступивший на заседании министр Кямаледдин Гейдаров подробно рассказал, как выполняются задачи, поставленные перед министерством президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отметив, что под руководством президента в стране проводится системная и эффективная борьба с пандемией COVID-19, министр коснулся работы, проделанной в этом направлении МЧС за прошедший период. Он рассказал о превентивных мерах, принятых в соответствии с поручениями главы государства в целях предотвращения широкого распространения инфекции в стране.
Кямаледдин Гейдаров отметил, что благодаря непосредственному вниманию и заботе президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в кратчайшие сроки был открыт госпиталь модульного типа Медицинского центра МЧС, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время госпиталь продолжает свою работу по лечению пациентов с коронавирусом.
Отметив, что сразу после войны в соответствии с поручениями президента началась работа по очищению от мин освобожденных территорий, Кямаледдин Гейдаров сказал, что в настоящее время МЧС продолжает данные работы. Напомнив, что сегодня на освобожденных от оккупации и полностью разрушенных территориях проводятся беспрецедентные по масштабу работы по благоустройству и реконструкции, министр отметил, что в настоящее время территория Карабаха и Восточного Зангезура превратилась в большую строительную площадку, реализуются огромные инфраструктурные проекты, полностью реконструируются населенные пункты, строятся предприятия промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Было отмечено, что министерством проводится интенсивная работа по обеспечению безопасности, в том числе пожарной безопасности, безопасности в строительстве, промышленности и горных работах, радиологической безопасности.
Затем министр рассказал о деятельности МЧС по обеспечению безопасности населения и территорий. После было проведено широкое обсуждение вопросов, стоящих на повестке дня. Даны соответствующие поручения для дальнейшего повышения качества работы.