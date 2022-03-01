Зеленский поговорил с американскими сенаторами: призвал закрыть небо или снабдить самолетами

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в формате онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США. УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса президента сообщает, что во время переговоров глава украинского государства отметил важность закрытия воздушного пространства над Украиной или поставок государству самолетов.

Сообщается, что более 200 американских политиков присоединились к разговору с Владимиром Зеленским, чтобы с первых уст услышать о ситуации в Украине и задать вопросы.

Президент Украины рассказал о положении дел в стране, о ходе боевых действий. В частности, он акцентировал внимание на обстрелах школ, жилых домов, детских садов, церквей.

Отдельно Зеленский поднял вопрос угрозы окружающей среде Украины и Европы. По его словам, российские военные представляют угрозу для химических и ядерных объектов. Они уже захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей – Южноукраинской.

Зеленский сообщил конгрессменам, что российские военные не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Он добавил, что на территории Украины расположено 15 атомных блоков, каждый из которых может стать новым Чернобылем.

"Зеленский также сообщил конгрессменам, что для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры Украине нужна безопасность в небе. Это можно обеспечить путем закрытия воздушного пространства над Украиной или поставки ей самолетов советского производства из стран, которые их эксплуатируют”, - сообщили в ОП.

Также президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего содействия (MFN status), добавили в Офисе украинского президента.