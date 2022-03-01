Стивен Кинг перестанет выпускать книги в России

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России. Об этом он написал в Instagram.

Кинг поддержал канадского коллегу Линвуда Баркли, заявившего, что тот не будет продлевать российские контракты на издание книг: «Понимаю, что жертва невелика и эффект от нее пустяковый».

Кинг сделав репост его твита, добавил: «И я не буду».