США и Британия призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Госдепартамент США рекомендует американцам, находящимся в России, немедленно покинуть эту страну, а тем, кто собирался туда ехать – отменить планы. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает BBC.

Ведомство официально изменило свои рекомендации и оценку из-за «ограниченных возможностей посольства США в России оказывать помощь гражданам США в России» на фоне «ничем не спровоцированного и неоправданного нападения российских сил на Украину». Также среди неблагоприятных обстоятельств указывается «возможность придирок к американским гражданам со стороны сотрудников российских силовых органов» и «произвольное применение местного законодательства».

Такую же рекомендацию опубликовал и МИД Великобритании. «Если ваше нахождение в России не является существенным, мы решительно рекомендуем вам покинуть ее оставшимися коммерческими маршрутами», - отмечено в заявлении, выдержки приводит The Guardian. В тексте также содержится рекомендация не приезжать в Россию из-за невозможности вернуться оттуда прямым рейсом обратно в Великобританию.