Россия хотела создать «республики» на западе Украины СБУ
СБУ сорвала планы Кремля по поводу новых «народных республик» на западе Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что, по их замыслу, в «Федеративную республику Украина» должны были войти Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.
«Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области. В западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти.
После этого планировалось захватить административные здания и провозгласить «народные республики» по образцу так называемых «Л/ДНР», а затем объединить в новое подконтрольное России государство.
Сообщники мятежника дали показания на него, с организатором проводятся следственные действия.
По ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса изменнику и его пособникам грозит 10 лет заключения.