СБУ сорвала планы Кремля по поводу новых «народных республик» на западе Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что, по их замыслу, в «Федеративную республику Украина» должны были войти Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.

«Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области. В западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти.