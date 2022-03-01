И IBM больше не будет торговать с Россией

Технологический гигант IBM осуждает войну, начатую Россией против Украины, и больше не будет продавать ей никакие технологии. Об этом сообщается на сайте компании.

«Вчера я разговаривал с сотрудниками со всего мира по поводу трагедии войны в Украине. И я хочу подчеркнуть, что правильное слово – именно «война», а не «конфликт». IBM не терпит жестокости или актов агрессии, и мы осуждаем российскую войну против Украины», – пишет СЕО компании Арвинд Кришна.

Он пояснил, что компания не продает никаких технологий России, а также не имеет никакого бизнеса с российскими военными организациями.