Уничтожение вертолетов, пленные летчики: сводка Генштаба Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины в субботу сбили два российских самолета, взяли в плен троих российских летчиков, а также сбили 5 вертолетов и 1 беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00 (по киевскому времени), передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, "уничтожен командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский", на подступах к городу Бровары Киевской области, в районе села Перемога, украинские военные нанесли авиаудар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа РФ.

В сводке генштаба также сообщается, что в субботу российские военные продолжили наносить "ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации, по объектам гражданской инфраструктуры".