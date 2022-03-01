Неизвестные напали и избили российского дипломата в Вильнюсе, утверждают в МИД РФ. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, принимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, посольство России в Литве направило в МИД этой страны ноту в связи с угрозами дипломатам и фактами давления на посла.