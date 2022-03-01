Блинкен и Кулеба провели переговоры на польско-украинской границе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского министра.

«Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на территорию Украины, сделав пару шагов в знак поддержки», - заявил украинский министр.

По словам Кулебы, стороны обсудили эффективность введенных против России санкций, а также дальнейшие шаги, касающиеся в том числе новых поставок вооружения и введения дополнительных антироссийских санкций.