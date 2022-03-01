Мощный взрыв в районе центра города также слышали корреспонденты "Суспільного".

По состоянию на 22:40 разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, горит многоэтажка. Об этом сообщает телеграм-канал агентства УНИАН.

В Харькове вновь слышатся звуки залпов и взрывов.

* * * 23:56

Самолеты ВС России сбросили бомбы на военный городок в городе Харьков, в результате чего погибли четверо военных Нацгвардии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что, в частности, российский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады.

«Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до победы!», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в субботу, 5 марта, ВС России обстреляли центр города Чернигов. Сообщается как минимум о 4 ракетных ударах по центру города. Количество погибших и раненых уточняется.