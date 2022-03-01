Shell извинилась за покупку российской нефти

Англо-нидерландская нефтегазовая компания Shell извинилась за необходимость закупать российскую нефть, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши заводы производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на заводах энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе», — говорится в заявлении.

В компании пояснили, что грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками, и заверили, что «продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно».

«Однако подчеркивается, что на это потребуется время», - говорится в заявлении.

Представители Shell пообещали направить прибыль, полученную за счет российской нефти, в специальный фонд, средства из которого могут быть затем направлены на оказание помощи населению Украины.