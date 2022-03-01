Трюдо говорит, что у Канады нет пригодных для Украины боевых самолетов
Канада не может срочно передать Украине боевые самолеты для обороны от России, поскольку нет в своем арсенале техники, с которой знакомы украинские военные. Как сообщает «Укринформ», об этом на пресс-конференции в Торонто заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Украинские военные тренировались на советских «МиГах» и других боевых самолетах, которых у Канады нет», – ответил Трюдо на вопрос о возможности передачи Украине боевых самолетов.
Он также не поддержал идею закрытия неба над Украиной силами НАТО. «До сих пор нам удавалось избегать ситуации, при которой силы НАТО попадут в прямой конфликт с российскими военными, и мы будем пытаться делать это и дальше. (Закрытие неба. – ред.) стало бы нежелательным уровнем эскалации», – сказал премьер-министр Канады .
При этом он подчеркнул, что международное сообщество продолжит налагать строгие санкции на президента РФ, его марионеток и жителей России, «пока они не поймут, насколько ужасную ошибку совершил Путин».