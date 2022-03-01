Трюдо говорит, что у Канады нет пригодных для Украины боевых самолетов

Канада не может срочно передать Украине боевые самолеты для обороны от России, поскольку нет в своем арсенале техники, с которой знакомы украинские военные. Как сообщает «Укринформ», об этом на пресс-конференции в Торонто заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Украинские военные тренировались на советских «МиГах» и других боевых самолетах, которых у Канады нет», – ответил Трюдо на вопрос о возможности передачи Украине боевых самолетов.