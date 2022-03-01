Мэр Мариуполя: мы в блокаде, нас убивают

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного телемарафона рассказал о ситуации в окруженном российскими военными городе, передает УНИАН.

«Сейчас город находится в блокаде, нас убивают как нацию, как народ Украины. Российские военные сегодня стреляют по жилым массивам. Самолеты сегодня сбрасывали бомбы. Я, как мэр, поручил организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, русские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. Шесть дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы, со своей стороны, делаем все необходимое», - заверил глава города.

По его словам, в эвакуации нуждаются порядка 400 тысяч жителей Мариуполя.