Их нефть пахнет украинской кровью: Киев призывает Запад усилить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина требует ужесточения санкций против России. Об этом он заявил в субботу в телеобращении, пишет УНИАН.

«Они включают в себя, в частности, отстранение российского банка Сбербанк от SWIFT, закрытие европейских портов для российских судов, закрытие доступа России к криптовалюте и прекращение закупок российской нефти. Российская нефть сегодня пахнет украинской кровью, ее покупка – это финансирование российских военных преступлений», - сказал Кулеба.

Он повторил призыв Украины к международным союзникам защитить воздушное пространство страны от «неизбирательных и варварских бомбардировок со стороны России» и предоставить стране «боевые самолеты и серьезную противовоздушную оборону, ракеты и вооружение».