Зеленский: мы выдержали и вместе отстроим государство

«Народ Украины вместе выдержал удар и вместе отстроит государство». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации, передает УНИАН.

По словам президента Украины, люди разных профессий стали одним целым, сверхдержавой духа.

Зеленский добавил, что это не просто слова и вера, а уверенность.

«Это наша реальность, которая ежедневно подпитывается энергией наших людей, нашего сопротивления, нашего протеста. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Конотоп, много городов и городков, сельских общин ежедневно выгоняют российских военных своей решительностью, единством», - сказал глава украинского государства.

Зеленский особо подчеркнул об акциях протеста в Херсоне.

«Площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина. Улицы Конотопа, где местные кричат на русских, – это Украина. Украина, которую мы знаем, любим, защищаем и не отдадим никому», - заключил украинский лидер.