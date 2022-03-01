Visa и Mastercard прекращают деятельность в России официально; новость дополнена
Visa объявила о приостановке своей деятельности в России. Об этом говорится в заявлении компании.
Карты Visa, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России.
Вслед за этим Mastercard также объявила о приставлении деятельности в России.
Отмечается, что выпущенные в России карты Mastercard больше не будут поддерживаться, а карты, выпущенные за рубежом, не будут работать в торговых точках и банкоматах в пределах Российской Федерации.
«Mastercard возобновит операции в России, когда это будет уместно», - говорится в заявлении компании.
Тем не менее, в Сбербанке отметили, что решение международных платежных систем на повлияет на работу карт банка Visa и Mastercard внутри страны.
«Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены», - заявили в Сбербанке.