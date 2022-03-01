Visa объявила о приостановке своей деятельности в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Карты Visa, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России.

Вслед за этим Mastercard также объявила о приставлении деятельности в России.