В Украине помощника депутата поймали на шпионаже на Россию

Речь идет о помощнике на общественных началах депутата Юрия Здебского из партии "Слуга народа". Имени помощника не указывают.

Помощник народного депутата Украины подозревается в передаче за деньги сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности государства. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора и источники в силовых ведомствах.

По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной раде.

Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Минобороны Украины, которые он получал в ответ на запросы как народный депутат Украины.

"За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс. долларов США. Он задержан и взят под стражу в соответствии с положениями ст. 615 УПК Украины сроком на 30 суток", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора

Исправлено: в первом варианте новости указывалось, что речь идет о помощнике нардепа ОПЗЖ, однако в партии это опровергли, а источники в УП сообщили, что речь идет о "Слуге народа".