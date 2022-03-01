Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:32

Последняя неделя огорчила нас трагическими событиями: ввод российских войск в Украину, гибель и страдания невинных людей, свыше миллиона беженцев, хлынувших в Европу, трагические судьбы наших соотечественников, оказавшихся волею судеб на линии фронта… Тем не менее, даже столь масштабные потрясения не могут преуменьшить значимость такого важного для нашей страны события, как 30-я годовщина членства Азербайджанской Республики в Организации Объединенных Наций. Общеизвестно, что между Азербайджаном и ООН давно уже налажено стабильное и плодотворное партнерство. Мы ценим помощь, оказанную в годы становления нашей государственности, мы помним резолюции Совета Безопасности ООН по конфликту в Нагорном Карабахе, которые, правда, так и остались на бумаге, но, тем не менее, включали в себя требование о выводе армянских вооруженных формирований с суверенных территорий Азербайджана, а также четко определяли территориальную принадлежность земель, оккупированных армянами.

Было также немало важных инициатив, осуществленных в различных секторах и направлениях совместно со специализированными агентствами ведущей международной структуры в мире. Уважение Азербайджана к ООН проявлялось и проявляется в открытости нашей страны к любым формам партнерства и в её готовности поддерживать идеалы мира, справедливости и устойчивого развития, которые повсеместно продвигает ООН. Тем не менее, несмотря на эти и ряд других достижений и успехов, приходится констатировать, что атмосфера 30-й годовщины вступления Азербайджана в ООН в значительной степени омрачена деструктивной, провокационной деятельностью ряда сотрудников агентства Программы развития (ПР) ООН, являющихся гражданами Армении. Как известно, haqqın.az был первым азербайджанским медиаресурсом, обнародовавшим вопиющие нарушения целого ряда профессиональных правил и процедур, которые были допущены армянскими сотрудниками ПР ООН. Прикрываясь флагом и статусом штатных сотрудников ООН, эти так называемые «миротворцы» открыто пропагандируют идеи махрового национализма и сепаратизма, сеют вражду и смуту, очерняя и дискредитируя политику и народы Азербайджана и Турции. Но самое поразительное заключается в том, что эти противоправные, позорящие ООН действия остаются абсолютно безнаказанными. И очень трудно понять, почему руководством ООН по сей день не была дана оценка и не сделаны соответствующие выводы в связи с десятком подтвержденных фактов грубейших нарушений Устава ООН, правил протокола, профессиональных процедур и этических норм, допущенных её сотрудниками.

В этой связи молчание штаб-квартиры ПР ООН, где вообще не реагируют на наши призывы привести в чувство зарвавшихся в своей безнаказанности «миротворцев», наводит на мысль, что руководство этого подразделения, по-видимому, считает себя выше общепринятых норм и правил. Интересно, а с чего? И по какому праву агентство, влачащее существование за счет финансирования крупных международных игроков вроде Евросоюза, ряда крупных государств и, в том числе, на деньги азербайджанского налогоплательщика, позволяет себе не замечать недовольства целого народа? И чья это «умная голова» убедила начальство ПР ООН, что скандал вокруг откровенной лжи и демагогии их армянских работников со временем утихнет и все обойдется? Вынуждены огорчить вас, господа: ничего не утихнет и не обойдется! Мы уже писали, что госпоже Екатерине Паникловой с её проармянскими настроениями и широким кругом армянских друзей и коллег, назначенной резидентом-представителем ПР ООН в Азербайджане, делать в нашей стране по существу нечего. Продолжая как ни в чем ни бывало настаивать на кандидатуре Паникловой, при этом по-прежнему игнорируя обращения азербайджанской стороны с требованием дать публичную оценку неприемлемому в цивилизованном мире поведению своих армянских сотрудников, ПР ООН проявляет демонстративное неуважение к нашей стране.