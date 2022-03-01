Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев был их сотрудником и погиб во время спецзадания. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Во время выполнения специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Алексей Доля, Валерий Чибинеев и Денис Киреев. Они погибли, защищая Украину», - заявили в Управлении.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что член украинской переговорной делегации был якобы убит Службой безопасности Украины. СБУ, как утверждали журналисты, подозревала, что он был российским шпионом.