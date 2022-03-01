В Украине задержали помощника депутата Верховной Рады, работавшего на ФСБ, - он передавал российским спецслужбам за деньги информацию об обороноспособности страны. Об этом говорится в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

«По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и военной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые предоставлялись на запросы народных депутатов Украины.

«За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс. долларов», - отметили в Генпрокуратуре.

По информации источников издания «Украинская правда», речь идет о помощнике на общественных началах депутата Юрия Здебского из правящей партии «Слуга народа».