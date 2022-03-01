Зеленский обсудил с Байденом санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Стороны обсудили финансовую поддержку Украине и новые санкции против России. Об этом говорится в Twitter украинского лидера.

«В рамках постоянного диалога состоялся очередной разговор с Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украине и продления санкционной политики в отношении Российской Федерации», - написал Зеленский.