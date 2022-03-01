Иранские спецслужбы завербовали всю семью Исмаиловых цена искупления
В 2019 году три члена одной семьи - Закир Алибала оглы Исмаилов, его жена Назакат и сын Кянан были арестованы по подозрению в тайном сотрудничестве со спецслужбами Исламской Республики Иран против Азербайджана.
Суд приговорил Закира к пожизненному заключению, Назакат – к 10 годам, а Кянана – к трем с половиной годам лишения свободы.
После вынесения приговора от Кянана ушла жена – не захотела оставаться членом семьи предателя. Положение изгоя, от которого отвернулись ближайшие родственники и друзья, стало для Кянана куда более суровым и мучительным наказанием, нежели тюремная камера.
Выйдя на свободу по истечении срока, он по сей день живет наедине со своей болью и страданиями, понимая, очевидно, что до конца своих дней обречён жить с клеймом предателя.
Глава семьи, Закир Исмаилов, скончался в тюрьме через два года.
Назакат Исмаилова, которую окончательно надломили смерть мужа, семейная драма старшего сына, болезнь второго сына, Санана, родившегося с психическим расстройством, заболела тяжелой формой онкологии и в настоящее время доживает последние дни в одном из лечебных учреждений пенитенциарной службы.
Ни один человек, в душе которого есть хоть капля сострадания, не останется равнодушным к трагической судьбе, выпавшей на долю семьи Исмаиловых. При этом кто-то обязательно скажет, что это карма, кого-то будет рассуждать о трагическом стечении обстоятельств, кто-то возденет руки к небу и воскликнет, что Всевышний покарал Исмаиловых за страшный грех предательства. При этом каждый останется при своем мнении.
Но что это реально может изменить в судьбе этой несчастной семьи?
Недавно Назакат Исмаилова направила послу Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейеду Аббасу Мусави письмо и попросила иранское правительство, на которое её семья работала много лет, частично компенсировать моральный ущерб и помочь деньгами её больному сыну Санану. Копию обращения она направила в МИД Азербайджана.
Впрочем, письмо Назакат Исмаиловой, в котором каждая строчка была пронизана нестерпимой болью смертельно больной матери, оплакивавшей трагедию своей семьи, мало что значило для иранских спецслужб, которые годами кормили её семью пустыми обещаниями и подстрекали к измене. Фактически, семья Исмаиловых была обречена в момент, когда согласилась сотрудничать со спецслужбами Ирана…
Мы живем в сложном мире, в котором не так просто уберечься от зла, способного разрушить нашу судьбу и исковеркать жизнь дорогих нам людей. Старые люди говорят, что зло никогда не пристанет, если совесть твоя чиста, а сердце не готово предать семью, друзей, Родину.
Семья Исмаиловых это сделала.
И горько поплатилась.