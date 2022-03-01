Суд приговорил Закира к пожизненному заключению, Назакат – к 10 годам, а Кянана – к трем с половиной годам лишения свободы.

В 2019 году три члена одной семьи - Закир Алибала оглы Исмаилов, его жена Назакат и сын Кянан были арестованы по подозрению в тайном сотрудничестве со спецслужбами Исламской Республики Иран против Азербайджана.

После вынесения приговора от Кянана ушла жена – не захотела оставаться членом семьи предателя. Положение изгоя, от которого отвернулись ближайшие родственники и друзья, стало для Кянана куда более суровым и мучительным наказанием, нежели тюремная камера.

Выйдя на свободу по истечении срока, он по сей день живет наедине со своей болью и страданиями, понимая, очевидно, что до конца своих дней обречён жить с клеймом предателя.

Глава семьи, Закир Исмаилов, скончался в тюрьме через два года.

Назакат Исмаилова, которую окончательно надломили смерть мужа, семейная драма старшего сына, болезнь второго сына, Санана, родившегося с психическим расстройством, заболела тяжелой формой онкологии и в настоящее время доживает последние дни в одном из лечебных учреждений пенитенциарной службы.

Ни один человек, в душе которого есть хоть капля сострадания, не останется равнодушным к трагической судьбе, выпавшей на долю семьи Исмаиловых. При этом кто-то обязательно скажет, что это карма, кого-то будет рассуждать о трагическом стечении обстоятельств, кто-то возденет руки к небу и воскликнет, что Всевышний покарал Исмаиловых за страшный грех предательства. При этом каждый останется при своем мнении.

Но что это реально может изменить в судьбе этой несчастной семьи?