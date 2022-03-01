Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 06:35

Внимание всего мира приковано к Украине. Новости из этой страны отодвинули на второй план все другие события. Однако за сводками о военных действиях, ожесточенность и масштаб которых жутко удручает, есть риск (или соблазн?) не заметить, что все мы являемся свидетелями исторического процесса, масштаб которого грандиозен куда больше, чем сама война. Сегодня мало кто возьмёт на себя смелость предсказать развитие событий в Украине даже на сутки вперед, не говоря уже о более долгосрочной перспективе. Вполне возможно, украинцам удастся отстоять свою страну и отбросить агрессора. Но также не исключено, что громада российской армии, символом которой стала 65-километровая (!!) бронетанковая колонна, раздавит очаги сопротивления и сумеет захватить значительную часть территории Украины.

Впрочем, захватить – это лишь полдела. Захваченные населенные пункты надо еще удержать, обеспечить там какую-то стабильность, возобновить функционирование госслужб, работу бизнеса, словом, вернуть оккупированную страну в её «рабочее» состояние. Спустя десять дней после начала российского вторжения в Украину все это выглядит крайне маловероятно. Даже в случае взятия Киева, трудно представить себе пророссийского политика (а таковых даже в нынешней в украинской политической элите немало), готового стать президентом или возглавить правительство, которое будет управляться из Москвы. Одно дело, создать в мирное время партию, найти финансирование, развернуть пропаганду, использовать пророссийские настроения, победить в выборах, и уже потом, без лишнего шума проталкивать интересы России. И совсем другое – садиться после такой кровавой войны в кресло российского наместника. Впрочем, все это - дела текущие. А я сейчас – о том, что мы имеем уникальную возможность прямо сейчас, в прямом эфире, наблюдать процесс становления практически новой нации, нации с обновленной идентичностью. Еще с советских времен украинская национальная идентичность, особенно, на востоке этой страны, была достаточно неопределенной, размытой. То ли нация, то ли нет, то ли украинцы, то ли русские, то ли язык, то ли диалект или какой-нибудь там суржик. По фамилиям не разобрать - половина России носит украинские фамилии, но при этом являются этническими русскими, а значительная часть украинцев носит по-русски звучащие фамилии, но при этом они – стопроцентные украинцы.

Да и что это за язык такой – украинский? То ли польский, то ли, диалект, вроде суржика, который легко поймет любой, владеющий русским? И кто вообще на нем говорит, кроме «западенцев»? Ну, а про связи с Россией и говорить нечего! Кто точно скажет, где заканчивается украинский актер (певец, телеведущий художник) и начинается русский? Весь украинский шоу–бизнес – интегральная частью российского, телеведущие и журналисты, певцы и киноактеры, сценаристы и продюсеры – все смешано-перемешано, и не понять без пол-литра, где русский, а где – украинец. Да и вообще, где проходит черта, разделяющая два славянских народа? Она, безусловно, есть, вот только разглядеть её непросто. Похоже, бывшему СССР, гордившемуся созданием новой этнической общности людей под названием «советский народ», осуществить эту идею на практике удалось только на востоке Украины. Подводя черту под этой щепетильной темой, можно сказать, что сегодня, благодаря огромным военно-политическим и идеологическим усилиям российской власти, Украина с её разобщенностью, расплывчатой самоидентификацией, размытыми ценностями и неуважением к родному языку уходит в прошлое, откуда уже никогда не вернется. Не вернется потому, что на наших глазах, в сражениях, крови и боли, рождается новая украинская нация, которой уже не надо спорить о своей истории, о том, кто она, откуда взялась и что собой представляет. Прямо сейчас, с оружием в руках, украинцы создают свою обновленную идентичность.