МВФ предупредил: война в Украине «серьезно повлияет» на мировую экономику

Международный валютный фонд предупредил о том, что война в Украине "серьезно повлияет" на мировую экономику, передает Русская служба BBC.

Согласно экспертам, ситуация остается "очень изменчивой, а прогноз исключительно неопределенным". Однако, говорится в докладе МВФ, "экономические последствия войны уже очень серьезные".

"Эскалация конфликта приведет к еще более разрушительным последствиям", - отмечают эксперты МВФ.

Понятно, что растущие цены на энергоносители и сырье подхлестнут инфляцию, которая уже сравнительно высока. Особенно пострадают страны, у которых тесные экономические связи с Украиной и Россией.

В пятницу совет директоров МВФ встречался для обсуждения экономических последствий войны. На следующей неделе он соберется опять, чтобы решить вопрос о выделении срочной помощи Украине в размере 1,4 млрд долларов.