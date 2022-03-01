Борис Джонсон представил план помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и предложил международному сообществу к нему присоединиться. Об этом пишет Русская служба.
Разработанный Джонсоном план состоит из шести пунктов:
- создание "международной гуманитарной коалиции" для помощи Украине;
- помощь Украине в "ее усилиях по обеспечению собственных оборонительных возможностей";
- многократно усиленное экономическое давление на Россию;
- международное сообщество должно не допустить "ползучей нормализации" действий России в Украине;
- дипломатические усилия по окончанию военных действий должны приниматься только с полным участием законного правительства Украины;
- необходима немедленная кампания по усилению обороноспособности среди стран НАТО.
По мнению британского премьера, западные страны и международное сообщество в целом должны поддержать эти предложения. В понедельник Борис Джонсон обсудит этот планом с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые прибудут с визитом в Лондон. А во вторник Джонсон примет лидеров стран "Вышеградской четверки": Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.