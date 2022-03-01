«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в России

«Радио Свобода» объявило о приостановке деятельности в России. Решение принято из-за дела о банкротстве юрлица «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», инициированного налоговой, а также в связи с «давлением на журналистов».

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов», - говорится в заявлении пресс-службы радиостанции, которое цититует ТАСС.

На этой неделе Роскомнадзор заблокировал радиостанцию из-за «лживой информации о военной операции в Украине». 4 марта Федеральная налоговая служба потребовала в Арбитражном суде Москвы признать радиостанцию банкротом.