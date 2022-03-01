На видео, выложенном в Youtube, запечатлено «дефиле» нашего омбудсмена от её офиса в Доме правительства до Аллеи шехидов и Аллеи почетного захоронения.

Казалось бы, ничего удивительного в маршруте Сабины Алиевой не было – протокольная поездка «под камеру» с возложением цветов.

Но…

Неподдельное изумление (во всяком случае, у пользователей соцсетей) вызвали барские манеры нашего Уполномоченного по правам человека и особенно торжественная церемония её «выхода в свет» – правозащитнику отдали честь водитель и охранник, перед ней предупредительно распахнули дверь роскошного служебного BMW, вслед за ней послушно засеменила свита подчиненных…

Словом, королева, да и только!

Но мы-то знаем, что это – всего лишь Сабина Алиева. А потому решили сообщить нашему омбудсмену, что её коллеги в цивилизованных государствах не упиваются своей принадлежностью к чиновничьей элите и ведут себя на людях открыто, просто и, главное, скромно. Потому что человек, сосредоточенный исключительно на себе и радостях своего чиновничьего статуса, либо не способен защищать права других, либо просто не хочет.

Они (права других) ему неинтересны!

К сожалению, наш омбудсмен по-прежнему ведет себя не так, как положено государственному советнику 3-го класса, а как позволено (или вседозволено) супруге депутата-трайбозавра Сиявуша Новрузова.

Заодно хотим напомнить омбудсмену, что Азербайджан – это республика. И феодализм здесь остался в сефевидском средневековье.

Конечно же, омбудсмен могла бы выбрать машину и поскромнее, ведь все же она возглавляет не Госнефтяную компанию и даже не МВД, для начала Сабина Алиева может спокойно садиться в служебный BMW без почетного караула и многочисленной свиты, включая полицейского. Самое удивительное, что двери автомобиля омбудсмена с холопским видом открывает сопровождающий ее полицейский. Кого остерегается Сабина? Кого опасается? Жалобщиков и пораженных в правах?! Что за самолюбование? А может, какой-то артистизм?

Скромность, самокритику и простоту в нашем обществе еще никто не отменял. Доморощенному омбудсмену не мешало бы на досуге изучить модель поведения президента и первого вице-президента. На кого же равняется С.Алиева?

Об этом мы, к слову, спросили омбудсмена, дабы напомнить о её непосредственных обязанностях – защите прав человека!