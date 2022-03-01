«Врачи без границ»: Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая

Гуманитарная ситуация в находящемся в блокаде Мариуполе катастрофическая, заявила координатор медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза.

«Мы знаем от наших сотрудников, что они отчаянно пытаются обезопасить себя, поскольку продолжаются тяжелые атаки, а запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали», - цитирует Украинская правда Лигозу.

По словам Лигозы, люди буквально «вынуждены жить за счет снега».

Также отмечается, что пока невозможно доставить в город гуманитарную помощь.