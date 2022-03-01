"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, удержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", – говорится в сводке украинского Генштаба в воскресенье утром, передает Интерфакс-Украина.

Украинские группировки войск ведут оборонительные операции на всех направлениях наступления российских войск, которые пытаются не потерять наступательного потенциала, но имеют существенные потери, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

В сводке отмечается, что группировка объединенных сил Украины проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполь и нанесении огневого поражения превосходящим силам российских войск.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои. В частности, подразделения ВС Украины остановили колонны российских военных, пытавшихся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи. В Северской области проводится операция по обороне города Чернигов.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

В Генштабе Украины отметили, что в других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности российских диверсионно-разведывательных групп.

Группировка Воздушных сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов российской авиации, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

"Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние через осведомленность о реальном положении дел", – констатируют в украинском Генштабе.