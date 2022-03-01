11-й день войны: армия Украины ведет оборонительную операцию сводка Генштаба Украины
Украинские группировки войск ведут оборонительные операции на всех направлениях наступления российских войск, которые пытаются не потерять наступательного потенциала, но имеют существенные потери, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.
"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, удержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", – говорится в сводке украинского Генштаба в воскресенье утром, передает Интерфакс-Украина.
В сводке отмечается, что группировка объединенных сил Украины проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполь и нанесении огневого поражения превосходящим силам российских войск.
Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои. В частности, подразделения ВС Украины остановили колонны российских военных, пытавшихся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи. В Северской области проводится операция по обороне города Чернигов.
На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.
В Генштабе Украины отметили, что в других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности российских диверсионно-разведывательных групп.
Группировка Воздушных сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов российской авиации, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
"Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние через осведомленность о реальном положении дел", – констатируют в украинском Генштабе.