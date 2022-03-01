Мэр Чернигова: «Хороним людей в траншее, складываем их в ряд...»

«...Экскаватор роет траншеи, мы складываем в ряд людей и в районе нахождения каждого гроба ставим табличку, чтобы потом перезахоронить...», – говорит Атрошенко.

Погибших в результате обстрелов российской армией жителей города Чернигов временно хоронят в траншеях, из-за постоянных обстрелов пока невозможно использовать для захоронений крупнейшее кладбище города, рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью основателю интернет-издания «Гордон», журналисту Дмитрию Гордону.

Атрошенко сообщил, что в Чернигове не прекращают бомбить жилые микрорайоны: «Идет артиллерийский обстрел постоянно, бомбят «Грады». «Грады» практически полностью стерли с лица земли пригород, частные дома полностью уничтожены – все перепахано...».

Он считает, что в Чернигов должны срочно прибыть прокуроры Международного уголовного суда в Гааге, чтобы зафиксировать применение запрещенного оружия.

Атрошенко также обратил внимание на то, что по городу постоянно наносятся авиаудары: «Позавчера были тяжелейшие авиационные удары нанесены на город...».

Мэр не смог ответить на вопрос, сколько в Чернигове погибших, отметив, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы, а также о тех, кто позже скончались в медучреждениях. «Вот этих людей, которые поступили ранеными, уже намного больше 300», – сказал Атрошенко.