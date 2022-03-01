Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

Международный союз железных дорог (UIC) отстранил российскую и белорусскую железные дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня (5 марта) поступил официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине. В UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные времена", - говорится в телеграм-канале Министерства инфраструктуры Украины.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.