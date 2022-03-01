Генштаб Украины рассказал о сбитых российских самолетах
С начала военных действий в Украине уничтожено 88 российских самолетов и вертолетов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
«В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских... войск составляют 88 самолетов и вертолетов», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение Генштаба.
«Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания..» - заявили украинские военные.