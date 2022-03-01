Новая провокация сепаратистов в Карабахе: стреляют по Агдаму

Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 6 марта в 08:40 подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации подразделения. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры. Об инциденте было незамедлительно проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, отмечается в заявлении военного ведомства.

Минобороны подчеркивает, что в настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка под полным контролем подразделений азербайджанской армии.

Напомним, накануне сепаратисты на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района.