Генштаб Украины рассказал о потерях России на 11-й день войны

На одиннадцатый день военных действий в Украине потери российской армии превысили 11 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили: личного состава – более 11 тыс. человек, танков ‒ 285 ед., ББМ ‒ 985 ед., артиллерийских систем –109 ед, РСЗО -50 ед., средства ПВО - 21 ед., самолетов – 44 ед., вертолетов – 48 ед., автомобильной техники - 447 ед., легкие скоростные катера - 2 ед., цистерн с ТСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 4", - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

В информации Генштаба Украины отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В Генштабе также указали, что только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых российских военных. Уточняется, что все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности и т.д.