Американцы отправились к Мадуро

Впервые за последние годы делегация высокопоставленных американских чиновников отправилась в Венесуэлу. Как пишет издание The New York Times, цель поездки: проверить возможность договориться с властями в Каракасе о прекращении поддержки Москвы.

Запланированы встречи американских чиновников с представителями правительства Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал действия российских военных в Украине.