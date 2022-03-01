В Мариуполе начинается эвакуация жителей

Ситуация в Мариуполе критическая. В городе нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Коммунальные службы не могут починить линии водо- и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российских военных, пишет РБК-Украина.

В 10:07 по местному времени в городском совете сообщили, что в Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация. Режим тишины будет продолжаться с 10:00 до 21:00.

Из города можно будет выбраться на собственном транспорте, двигаясь в колонне за автобусами.