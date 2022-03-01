Азербайджанская группа вышла в финал Всемирных соревнований в Баку

На Национальной гимнастической арене в Баку сегодня завершаются 12-е по счету Всемирные соревнования среди возрастных групп по спортивной акробатике.

В возрастной категории 13-19 лет азербайджанское женское трио Лейла Баширова – Назрин Фарманова – Мансума Мамедзаде выступила сегодня с балансовым упражнением и получила оценку 28,250 балла. Таким образом, в сумме балансового и темпового упражнений наша группа набрала 55,120 балла и заняла в квалификации 4-е место, пробившись в финал. Финальная часть начнется в 16:00.

Напомним, в прошлом году на аналогичных соревнованиях Лейла, Назрин и Мансума завоевали бронзу в швейцарской Женеве, выступая в категории 12-18 лет.

Вчера азербайджанская смешанная пара Милана Алиева - Низам Хамидулин заняла в финале возрастной категории 12-18 лет 7-е место.

Всего во Всемирных соревнованиях, которые называют неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи, участвуют 438 спортсменов из 24 стран.