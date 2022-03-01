В Москве отчитались об уничтоженных в Украине военных объектах

По словам официального представителя Минобороны России, за прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 - в районе Радомышля, один Су-25 - в районе Нежина, два вертолета Ми-8 - в районе Киева. Всего за сутки уничтожено шесть беспилотных аппаратов.

Конашенков сообщил также, что Вооруженные силы РФ поразили свыше 2,2 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожено 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе: "Всего за время операции поражено 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата", - сказал он.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы России утром 6 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, а вечером 5 марта в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.