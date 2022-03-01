The Wall Street Journal: Польша может передать Украине советские самолеты взамен F-16
Польша может передать Украине самолеты советского производства, на которых смогут летать украинские пилоты, получив взамен американские истребители F-16. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Согласно информации, об этом якобы попросил президент Украины Владимир Зеленский во время видеопереговоров с членами Конгресса США. США прорабатывает эту тему как с Польшей, так и с другими союзниками по НАТО. Число боевых самолетов, которые может передать Польша, неизвестно.