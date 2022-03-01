Минобороны: армия Украины остановила наступление российской армии на Киев и Харьков

Вооруженные силы Украины остановили наступление российской армии на Киев и Харьков. Российских военных отбросили от Николаева, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Резников утверждает, что недовольство и деморализация среди российских войск усиливается, все больше случаев нежелания воевать.

«На определенных направлениях украинская армия переходит в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш парк техники», — заявил Резников.

Также он отметил, что «ситуация на позициях контролируется. Да, у нас тоже есть потери».

«Враг сопротивляется, но мы делаем все возможное, чтобы обезопасить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из обстрелов, обеспечить транспортировку гуманитарной помощи», — подытожил украинский министр.