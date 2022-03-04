Консул Беларуси в Мюнхене протестует против оккупации Украины

Глава Генкосульства Беларуси в Мюнхене Наталья Хвостова подала в отставку из-за поддержки белорусскими властями «российской спецоперации» в Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сообщество белорусских диаспор за рубежом.

Дипломат объяснила свое решение несоответствием политики Беларуси ее законам, в частности Конституции, которая закрепляет принцип невмешательства в дела других государств, а также мирного урегулирования споров и нерушимости границ. «Полагаю необходимым в знак протеста сложить с себя полномочия консула», — написала дипломат в служебной записке для министра иностранных дел республики Владимира Макея.

Вооруженные силы Беларуси не принимают участия в «спецоперации» России. При этом страна предоставила российским военным проход через границу с Украиной и разместила у себя некоторые вооружения ВС РФ, напоминает российское издание.