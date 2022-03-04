Украинские военные под Николаевом разбили батальонно-тактическую группу российских военных, большинство из которых оказались украинскими военными, перешедшими на сторону россиян в 2014 году в Крыму. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу... Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону России в Крыму...", – цитирует издание "Гордон" сообщение СБУ.

Отмечается, что СБУ также получила документы российских военных: "У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы".