В НАТО перейдут к обороне в странах Балтии

НАТО с учетом обострения геополитической ситуации на фоне украинского кризиса изменит стратегию сдерживания в странах Балтии на оборонительную стратегию. Об этом заявила глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Итогом встреч в Брюсселе глав МИД Евросоюза и НАТО стало решение о необходимости пересмотра стратегии безопасности альянса для стран Балтии. От сдерживания мы переходим на стратегию обеспечения обороны. Уточняются детали, что необходимо сделать», — цитирует Ландсбергис ТАСС.

Он отметил, что Вильнюс проинформировал альянс о своих потребностях и тонких местах в сфере безопасности: «Мы направляем реальные предложения, которые берутся на заметку».