Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, то заплатите бедностью за войну видео
Президент Владимир Зеленский заявил, что жители России, которые боятся или не хотят сегодня выйти на протест против войны, потом будут расплачиваться бедностью. Об этом он сказал в своем сегодняшнем видеообращении.
«Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали.
Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите», - призвал лидер Украины.
Зеленский подчеркнул, что украинцы уже отвоевали свое будущее, но еще борются за свое сегодня, воюют за то, где пройдет граница – между жизнью и рабством.
Он отметил, что граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас. Они тоже выбирают «между жизнью и рабством»: «Это время, когда ещё можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом.
Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники, вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!».