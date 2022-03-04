Президент Владимир Зеленский заявил, что жители России, которые боятся или не хотят сегодня выйти на протест против войны, потом будут расплачиваться бедностью. Об этом он сказал в своем сегодняшнем видеообращении.

«Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали.

Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите», - призвал лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинцы уже отвоевали свое будущее, но еще борются за свое сегодня, воюют за то, где пройдет граница – между жизнью и рабством.

Он отметил, что граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас. Они тоже выбирают «между жизнью и рабством»: «Это время, когда ещё можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом.

Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники, вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!».