СНБО Украины: российское командование пытается лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям

В своем Facebook Данилов пишет, что «ни на каком направлении российские войска не добились стратегического успеха».

Стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. «План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения», - отметил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что основное внимание командование российских войск переносит на юг Украины, пытаясь лишить страну выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления украинского сопротивления.

Данилов подчеркнул, что с украинской стороны происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением.