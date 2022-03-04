Директор Marist Institute for Public Opinion Ли Мирингофф говорит, что это довольно необычное явление. Начиная с 1978 года в истории США было всего шесть раз, когда рейтинг лидеров поднимался после послания конгрессу, но не выше, чем на 4 процента.

Конечно, это не какой-то заоблачный уровень. Но именно такой уровень поддержки Байден имел в начале августа, до хаотичного выхода из Афганистана.

Рейтинг президента США Джо Байдена взмыл ввысь сразу после его обращения конгрессу с ежегодным посланием «О положении в стране». По последним данным исследования, проведенного NPR/PBSNewsHour/Marist он сейчас составляет 47 процентов, а это на 8 процентов больше, чем месяц назад.

Что же больше всего понравилось американцам в выступлении президента? Вы не поверите — нация, традиционно не слишком интересующаяся внешней политикой в первую очередь, была впечатлена той твердой поддержкой, которую Байден оказал борющейся с российской агрессией Украине.

Эти усилия дали ему прирост в 18 пунктов и сейчас 52 процента американцев аплодируют его усилиям по сдерживанию российского безумства. Одновременно по итогам опроса, проведенного 1-2 марта, 83 процента американцев поддерживают жесткие экономические санкции против России.

Украинский президент Владимир Зеленский, правда считает эту поддержку недостаточной и довольно жестко критикует американское руководство. В частности, он настаивает на введении над Украиной бесполетной зоны, что предотвратило бы варварские бомбардировки российской авиацией украинских городов и потери сотен жизни мирных, ни в чем не повинных людей.

Однако в Белом доме полагают — и не без оснований, что установление бесполетной зоны неизбежно приведет к войне между Россией и США, которая может перерасти в войну ядерную. Как уже сообщал haqqin.az администрация Байдена в ответ на приведение Путиным ядерных сил в повышенную боеготовность не поспешила ответить тем же самым.

Но не только позиция по Украине подняла рейтинг Байдена после нескольких месяцев постоянного падения. Американцы оценили и его усилия по борьбе с коронавирусом, что добавило ему в плюс 8 пунктов, и в целом эти действия теперь одобряют 52 процентов граждан.

Также была оценены меры по экономической стабилизации, которые также добавили ему 8 пунктов до отметки 45 процентов.

В феврале, пишет New York Times, в США было создано 678 тысяч новых рабочих мест, а безработица сократилась до 3.8 процентов. Это происходит на фоне быстрого ухода пандемии. Штат Калифорния, например, первым объявил, что ковид перестал быть пандемией и перешел в разряд эндемийных явлений, то есть сезонных заболеваний.

И хотя инфляция в стране по–прежнему остается очень высокой - в районе 7.5 процентов, есть ощущение, что Америка вздохнула намного свободнее. Разительный контраст с Россией, которая, несмотря на все уверения ее лидеров погружается на дно.