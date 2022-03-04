В США прокомментировали желание Молдовы вступить в Евросоюз

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна поддерживает желание Молдовы вступить в ЕС. Об этом он сообщил на брифинге.

«Мы поддерживаем европейские устремления Молдовы. Это желание граждан Молдовы, и мы приветствуем последние шаги в этом направлении. Что касается дальнейших действий — это вопрос между Молдавией и Евросоюзом», — цитирует госсекретаря РИА Новости.

Блинкен отметил, что США инвестируют $18 млн в энергетику Молдовы, чтобы поддержать независимость страны.