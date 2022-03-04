ООН: в Европе самый быстрорастущий кризис с беженцами со времен Второй мировой

За последние 10 дней территорию Украины покинуло более 1,5 миллиона человек, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"За 10 дней более 1,5 миллиона беженцев из Украины перешли в соседние страны - это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", - написал Гранди в Твиттере.

Погранслужба Польши в воскресенье сообщила, что с начала войны в Польшу из Украины въехало 922,4 тысячи человек.